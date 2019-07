Follonica chiude alla grande il campionato italiano: ecco tutti i risultati

FOLLONICA – Dopo due mesi si sono conclusi i campionati italiani Fisr 2019 per il Follonica Hockey.

Il lungo impegno era cominciato alla fine di maggio, quando sulla pista del Pilastro, a Bologna, la società ha presentato ben 8 atlete che hanno disputato la prima gara ufficiale, nella specialità obbligatori. I risultati ottenuti sono stati molto incoraggianti e per ben 5 volte le ragazze sono riuscite a rompere il muro delle prime 10 posizionandosi a ridosso del podio e portando così la società bianco azzurra al secondo posto in classifica nazionale.

Buonissimi i risultati delle Allieve Benedetta Mellini, Gioia Tarquini e Iris Chechi alla prima esperienza Fisr ed di Elena Bracco che partecipava per il secondo anno. Incoraggianti anche i risultati delle più grandi ed esperte Sofia Vannini e Asia Niccolai mentre menzione speciale va fatta per il terzo posto di Melissa Giovannelli e per la per l’atleta Senior Federica Peruzzi che, al suo primo nella massima categoria è riuscita ad infilarsi tra le prime 15 atlete assolute italiane.

Grandi soddisfazioni anche nella specialità di libero. Per la categoria Allievi A Iris Chechi porta a casa, da Master, la medaglia di bronzo per la combinata, traguardo importante che la qualifica con largo anticipo ai prossimi Campionati Italiani 2020.

Si chiude a Piancavallo, dove proprio in questi giorni Melissa Giovannelli ha disputato la sua gara in Divisione Nazionale D riuscendo ad entrare in una finale molto agguerrita.

“Doveroso – si legge in una nota della società – il ringraziamento al team che ha preparato le ragazze, ai tecnici senior Elena Brizzi ed Elisabetta Iacoboni e al più giovane Riccardo Fragale, ai coreografi Gabriele Gasparini e Mirko Vannuccini, e alla preparatrice atletica Sara Del Prete”.