Estate di musica e spettacoli a Castiglione: ecco tutti gli eventi della settimana

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Martedì 30 luglio, in una delle location più suggestive di Castiglione della Pescaia, la Casa Rossa Ximenes, all’interno della riserva naturale della Diaccia Botrona, torna alle 21:30 la buona musica che si potrà ascoltare sorseggiando anche un bicchiere di buon vino. Giovanni Lanzini e Samuele Luti proporranno “In viaggio, …da Buenos Aieres a Paris”. Sempre martedì, ma nella centralissima piazza Orto del Lilli alle 21 si terranno, dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo di sabato, le selezioni del concorso nazionale di “Miss Italia”.

Gli eventi proposti dall’amministrazione comunale, che sono tutti a ingresso gratuito, proseguono mercoledì nella centralissima piazza Orto del Lilli alle 21:30, con una serata tributo a Michael Jackson. Saliranno sul palco i Jackson One che nel loro concerto uniscono sapientemente visual e musiche dell’indimenticabile re del pop. Più che un tributo vuole essere un omaggio all’icona per eccellenza della storia della musica moderna. Brani e coreografie sono curate con attenzione maniacale dalla band, uno show senza respiro coadiuvato dalla presenza di ballerini professionisti e di una band d’eccezione.

Vetulonia, nella piazza antistante il Museo civico archeologico Isidoro Falchi propone alle 21:30 una conferenza dal titolo: “Dopo Alalaia”, interverrà Valentino Nizzo, direttore del Museo nazionale etrusco di Villa Giuliia di Roma

Agosto, a Castiglione, si apre con “Estate in famiglia”. Il Centro commerciale naturale della cittadina balneare dalle ore 20 alle 22:30 in piazza Orto del Lilli farà divertire i bambini con uno spettacolo di illusionismo con Paolo Mago Pablo Zamparelli e Balloon Art con Cuoco Pasticcio.

Venerdì 2, nel salotto all’aperto di piazza Georg Solti nella parte alta del borgo Medioevale, torna l’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto. Alessandra Cuffaro violino e Simeone Tartaglione direttore assieme propongono un programma caratterizzato da un magico tuffo nel XX secolo.

Sabato 3, nuovamente in piazza Orto del Lilli, sempre con inizio alle 21:30 saliranno sul palcoscenico i “Radiofreccia” per un tributo alla musica di Ligabue. Questo gruppo nasce nel 2002 quando il cantante Fausto Sacchi decide di proporre con la sua ex-band un tributo a Luciano Ligabue, un’idea unica nel suo genere in quegli anni, che si è rivelata vincente, apprezzata e imitata da molti nel tempo. L’esordio fu davvero positivo e la band decise di continuare a proporre lo show in tutto il nord Italia, sempre con un gran seguito di pubblico.

Domenica 4 piazzale Solti ospiterà lo spettacolo musicale “Dietro le sbarre”, un progetto musico-culturale che ha come tema principale la prigione, intesa essenzialmente come stato mentale.

A Punta Ala il mese di agosto si apre al porto con il cinema per bambini, che la sera seguente avranno un altro appuntamento riservato con l’intrattenimento e animazione al piazzale delle Bandiere dove domenica si terrà “Music Fest” con Francesco Guerra e Thomas Romano.