“Due capolavori tra luce ed ombra”: Goya in mostra in Maremma

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Goya in Italia. Due capolavori tra luce ed ombra”: questa la mostra che sarà inaugurata il 10 agosto a Castiglione della Pescaia e che sarà presentata mercoledì 31 luglio alle 12.30 in sala Barile di palazzo del Pegaso, in via Cavour a Firenze.

Grazie a questa esposizione il pubblico potrà ammirare, per la prima volta, due opere recentemente attribuite a Francisco Goya: un dipinto ispirato al verso 61 del VI libro dell’Eneide di Virgilio, che rappresenta lo sbarco di Enea sulla costa laziale, e uno che ritrae Don Miguel Cayetano Soler, non solo nel suo aspetto esteriore, ma anche nella sua psicologia.

Le opere saranno successivamente esposte anche nei musei di Vetulonia, Caldana, al polo espositivo Clarisse Arte di Grosseto, gestito dalla Fondazione Grosseto Cultura, e nella Cantina Rocca di Frassinello.