GROSSETO – Si è da poco conclusa la prima giornata della Raccolta di san Lorenzo 2019 realizzata in 4 supermercati Coop: Castiglione della Pescaia, Grosseto via Emilia, via Inghilterra e Maremà.

Grande soddisfazione per la giornata, che ha superato l’ottimo risultato del 2018.

Oggi riempite 327 scatole per 3760 chili di cibo a lunga conservazione donato da chi si e recato a fare la spesa, a fronte delle 287 scatole dello scorso anno, pari a 3215 kg.

Tutto il cibo è già stato stoccato alla Bottega della solidarietà di via Pisa, dove Caritas Diocesana di Grosseto nel corso dell’anno accoglie un centinaio di famiglie in stato di bisogno, che possono fare la spesa gratuitamente esercitando il diritto alla scelta.

Sabato 3 agosto si replica nei punti Conad di via Senegal, via Clodia e Aurelia Antica, nei Simply di via Scsnsanese e via Einaudi e al Todis di via Repubblica Domenicana.

“Grazie a tutte le persone che hanno contribuito donando cibo e ai volontari, dai più giovani agli adulti che, coordinati dal vice direttore di Caritas Luca Grandi, hanno regalato tempo, entusiasmo, impegno. È bello veder crescere questa iniziativa, nel nome del patrono San Lorenzo, anno dopo anno”, dice il vescovo Rodolfo, che stamani, insieme al direttore di Caritas don Enzo Capitani, ha visitato tutti i punti vendita per salutare i volontari (tanti i ragazzi), intrattenersi con la gente e donare ai responsabili dei punti vendita una statuetta di San Lorenzo in segno di gratitudine per essersi lasciati coinvolgere in questa iniziativa.