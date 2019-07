GROSSETO – La Polizia municipale sta presidiando il sottopasso di Barbanella allagato dalla pioggia battente che è caduta questa notte e stamattina sulla città. L’acqua sta defluendo ma al momento non è ancora andata via del tutto. I due semafori, alle due entrate, al momento non sono funzionanti e gli agenti stanno presidiando i due lati per impedire alle auto di entrare rischiando di restare bloccate.

di 7 Galleria fotografica sottopasso chiuso