MONTEMERANO – Per la seconda domenica consecutiva, sfidando la pioggia, alcuni abitanti di Montemerano hanno protestato davanti alla chiesa di San Giorgio, «sul cui storico piazzale medievale la giunta comunale di Manciano, guidata da Mirco Morini, ha deciso, un anno fa, di installare dodici paletti anti-parcheggio. La secolare fisionomia del piazzale, rimasta immutata per più di 500 anni, è stata rovinata senza raggiungere lo scopo, visto che le auto parcheggiano come prima» affermano i cittadini.

«Dopo essersi bendati in segno di protesta una settimana fa, numerosi residenti si sono questa volta incatenati ai paletti nonostante la pioggia, invitando i passanti (tra i quali molti turisti italiani e stranieri) ad aderire alla a una raccolta di firme promossa dal Comitato che si batte perché il sindaco Morini mantenga la promessa di rimuovere i pali – proseguono i cittadini -. Nel corso della sola mattinata sono state raccolte oltre 100 firme. Non è un buon momento per la giunta di Manciano, come conferma anche l’installazione di un misterioso palco nella piazza del Castello di Montemerano, montato senza che fosse annunciato alcuno spettacolo e rimasto inutilizzato per tutto il week-end. Sul palco deserto, un anonimo ha scritto: “Comune di Manciano, il vero spettacolo sei tu”».