AMIATA – Sassi, rocce, terra. Una frana ha invaso la strada tra Arcidosso e Monticello Amiata. La strada era già parzialmente transennata, a causa di alcuni cedimenti, ma, probabilmente a causa delle piogge battenti di questa mattina sulla carreggiata si è riversata una vera e propria frana che di fatto ha occupato quasi tutta la strada.

Per passare è rimasto un piccolissimo varco vicino al guard-rail. Nelle foto si vede bene la rete di contenimento aperta da un lato e i massi scivolati giù. «La gente ha scansato le transenne per riuscire a passare comunque afferma un lettore che si è trovato sul luogo, ma la situazione è molto pericoloso, perché la terra è bagnata, e non regge più». Sul posto è appena arrivata una squadra dei Vigili del fuoco.