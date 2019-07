Follonica Gavorrano sconfitto a testa alta nel primo test stagionale

ABBADIA SAN SALVATORE – Il Follonica Gavorrano esce a testa altissima dal confronto con la Pianese, formazione neopromossa in serie D. Nella prima uscita stagionale, allo stadio Campolmi di Abbadia San Salvatore, i ragazzi di Vitaliano Bonuccelli hanno fatto vedere buone cose contro la formazione senese, che s’è imposta per 2-1. Nel primo tempo la Pianese ha fatto registrare un maggior possesso di palla, ma la difesa rossoblù ha tenuto molto bene. Nella ripresa i grossetani, domenica in maglia gialla, si sono spinti maggiormente in avanti, andando vicino al vantaggio con una traversa di Berardi e nonostante la girandola delle sostituzioni (in campo anche Francesco Casillo, un centrocampista in prova) hanno provato a recuperare il doppio svantaggio, riuscendo ad andare a segno con Angelo Lombardi, schierato a inizio ripresa in un tridente con Lamioni e Brega.

Bonuccelli si è presenta al via con un quartetto inedito di under: il portiere Niccolò Carcani, il terzino Ferrante e gli esterni Galvanio e Pietro Carcani. In attacco l’ex Grosseto Vanni supportato da Lamioni e Costanzo.

La prima azione degna di nota dopo 4 minuti su un tiro da lontano di Lorenzo Benedetti. Al 10’ Catanese prova una rovesciata fermata dalla difesa. Al 25’ il colpo di testa dell’8, servito da Udoh, viene respinto a fil di palo da Niccolò Carcani. Al 33’ è ancora Catanese ad andare vicino al vantaggio. Al 35’, dopo essersi liberato di due difensori maremmani, Udoh spara incredibilmente alto a pochi passi dal portiere. Al 37’ un bell’intervento di Carcani evita il gol sul tentativo di Figoli.

Al rientro dagli spogliatoi il team rossoblù cambia pelle, con Pietro Carcani ad affiancare Ferranti e Bruni in difesa; Costanzo (al posto di Conti, uscito per un piccolo taglio in testa) in mediana con Berardi; Farini e Grifoni esterni.

La ripresa si apre con una doppia occasione del Follonica Gavorrano al 2’: Pietro Carcani si vede respingere da Fontana in tuffo un tiro a botta sicura. Sull’angolo di Lombardi Berardi colpisce di testa la traversa. Al 9’ Ombra respinge molto bene il tentativo di Rinaldini. Al 16’ si sblocca il risultato con una girata di Catanese, uno dei più attivi nella formazione senese. Al 24’ è Benedetti che prova, ma è Monteaperto, un giovane arrivato da Empoli, al 25’ a raddoppiare con un gran tiro al volo che s’infila al sette di Ombra. Al 35’ Il Follonica Gavorrano accorcia le distanze con Lombardi che mette nel sacco di destro un bel servizio dalla destra di Grifoni. Al novantesimo Ombra nega il terzo gol a Scarlino, lanciato in contropiede.

«Sono soddisfatto del nostro comportamento – è il commento del direttore generale Filippo Vetrini – La Pianese, che inizierà il campionato una settimana prima di noi, è apparsa più fresca, noi eravamo più imballati. Bene la fase difensiva, mentre siamo ancora un po’ indietro a centrocampo e in attacco. E’ stata una buona prima uscita e vorrei sottolineare che alla fine in campo c’erano sei ragazzi del 2002».

«Abbiamo fatto una buona partita – aggiunge l’attaccante Giacomo Vanni – anche se eravamo un po’ stanchi dopo otto giorni di duro lavoro. L’importante sarà farsi trovare pronti per i primi impegni ufficiali».

Pianese-Follonica Gavorrano 2-1

PIANESE: Fontana; Ambrogio, Seminara, Gagliardi, Dierna, Simeoni, Lorenzo Benedetti, Catanese, Udoh, Giacomo Benedetti, Figoli. Nella ripresa sono entrati: Vitali, Cason, Vavassori, Manca, Gualtieri, Montaperto, Rinaldino, Scarlino, Luca Benedetti, Fortuni, Tampino, Perugini. All. Marco Masi.

FOLLONICA GAVORRANO (3-4-2-1): Niccolò Carcani (1’ s.t. Ombra); Ferrante, Benedini (1’ s.t. Farini), Bruni (22’ s.t. Casillo); Galvanio (1’ s.t. Grifoni), Berardi (38’ s.t. Valenti), Conti (1’ s.t. Lombardi), Pietro Carcani (31’ s.t. Molia); Lamioni (25’ s.t. Rubegni), Costanzo (22’ s.t. Cordovani); Vanni (1’ s.t. Brega). All. Vitaliano Bonuccelli.

ARBITRO: Giaccaglia di Jesi.

RETI: nel s.t. al 16’ Catanese, 25’ Monteaperto, 36′ Lombardi.

NOTE: ammoniti Vanni, Benedini, Lombardi. Rec. 1’, 0’. Angoli: 7-2.