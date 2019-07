Subito un test di lusso per il Follonica Gavorrano: prima amichevole con una big

FOLLONICA – Per il Follonica Gavorrano è arrivato il giorno della prima uscita stagionale, dopo una settimana di intenso lavoro allo stadio “Nicoletti” di via Sanzio. I rossoblù di Vitaliano Bonuccelli affronteranno domenica alle 17 la Pianese sul campo di Abbadia San Salvatore, scelto dalla formazione neopromossa in serie C per il ritiro precampionato.

Un test davvero probante per Conti e compagni, indicati dagli addetti ai lavori tra i favoriti per il passaggio nella serie superiore. Quella che si disputa sul Monte Amiata è tra l’altro una sfida suggestiva: si trovano di fronte le due grandi protagoniste del girone di ritorno dello scorso campionato di serie D. I bianconeri senesi hanno praticamente staccato il pass per il professionismo al “Malservisi Matteini”, vincendo di misura il big match con il Gavorrano, arrivato allo scontro diretto con la capolista ancora in corsa per la promozione dopo una straordinaria rimonta. Al fischio d’inizio la squadra di Marco Cacitti e di Marco Masi avevano messo insieme 32 punti nella seconda parte di stagione.

Domenica contro la Pianese per il Follonica Gavorrano inizia una nuova avventura dopo sette giorni di preparazione, nel corso dei quali tutto è filato liscio, con pochi infortuni e solo qualche botta: «La squadra è quasi pronta – dice il mister Bonuccelli – c’è ancora qualcosina da perfezionare, ma posso dire che siamo una buona squadra, che può recitare un ruolo di primo piano. La mia impressione è stata buona, anche perché conoscevo già molti dei ragazzi. I nuovi si sono ambientati, anche perché in questo nostro ambiente è quasi impossibile non ambientarsi».

Bonuccelli si presenterà in campo con il modulo 3-4-2-1: «Tanti ragazzi lo hanno già fatto ed è giusto partire così».

Nella gara amichevole di domenica unici assenti Mattia Pardera e l’ultimo arrivato Marco Dell’Aquila. Gli altri sono tutti disponibili, compresi l’esterno destro Andrea Galvanio, Nicola Lamioni, che ha risolto un piccolo problemino, e Marco Berardi, tenuto a riposo per un giorno a causa di un po’ di affaticamento.

Per la Pianese guidata da Marco Masi, che disputerà le partite casalinghe allo stadio Zecchini di Grosseto, è la seconda amichevole precampionato, dopo il successo contro l’Amiata per 4-0, grazie alla doppietta di Matteo Momentè (attaccante esperto, arrivato a Piancastagnaio dalla Pistoiese) e alle reti di Lorenzo Benedetti e Luca Scarlino. I rossoblù maremmani, che lunedì avranno un giorno di riposo, torneranno poi in campo mercoledì 31 alle 27, al “Nicoletti” di Follonica, per confrontarsi con il Ghivizzano.