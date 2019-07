FOLLONICA – I banchi al centro dell’edificio saranno sostituiti da chioschi nei quali si potranno somministrare e consumare alimenti e bevande. È una vera rivoluzione la riqualificazione del mercato coperto di Follonica. Come già avvenuto in altre città, una per molte Firenze, ben presto sarà possibile non solo acquistare merce ma anche mangiare. La Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità per gli interventi di ristrutturazione interna.

Nei prossimi mesi il mercato coperto cambierà radicalmente volto: Gli attuali banchi alimentari disposti al centro dell’edificio saranno sostituiti da chioschi nei quali si potranno somministrare e consumare alimenti e bevande come accade, ad esempio al Mercato Centrale di Firenze. “Era un impegno – dichiara il sindaco Andrea Benini – che avevo preso in campagna elettorale con i commercianti del Mercato e con la città: investire sul Mercato Coperto e lavorare insieme ai commercianti per sviluppare le enormi potenzialità che può avere. Sarà un mercato di eccellenze territoriali, ma anche un luogo nel quale consumare alimenti e assaggiare i migliori prodotti che il nostro territorio può offrire”.

“Rendere il mercato più bello – dichiara l’assessore alle attività produttive Alessandro Ricciuti – per aumentarne le funzioni e rivitalizzare le attività al suo interno. Questo è l’obiettivo del nostro progetto che permetterà la valorizzazione delle produzioni locali e darà nuova linfa al Mercato Coperto.

Questo progetto arriva a conclusione di un percorso di confronto con il Consorzio Mercato Coperto che sta condividendo con l’Amministrazione sia le finalità che le modifiche alla struttura e che porterà anche a prolungare l’orario di apertura, in modo facoltativo, sia nelle ore pomeridiane che serali”.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dal settore quattro Lavori pubblici denominato “Mercato coperto: intervento di riqualificazione interna”, comporta una spesa stimata di 50 mila euro.

“Si tratta – dichiara il vicesindaco Andrea Pecorini – di un ulteriore intervento di riqualificazione per un’area, quella del Mercato Coperto, su cui stiamo investendo molto. Nella scorsa consiliatura abbiamo approvato e realizzato interventi per la sostituzione e la bonifica del tetto, dal quale è stato rimosso l’Eternit, la messa a norma dell’impianto antincendio e il rifacimento della vela esterna della struttura.

Adesso approviamo questo nuovo progetto che sarà realizzato all’interno e procederemo, per stadi successivi, fino al totale recupero dell’area mercatale di Piazza XXIV Maggio.”

Il Comune di Follonica parteciperà alla manifestazione di interesse, della Regione Toscana, per investimenti rivolti alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e per la rigenerazione degli spazi urbani. La quota di cofinanziamento richiesto è dell’80% rispetto al totale preventivato per questo primo stralcio, mentre la quota restante sarà finanziata dal bilancio comunale. Grande importanza è stata data anche al cronoprogramma dei lavori, il cui affidamento è previsto entro il 31/12/2019.