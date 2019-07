Ray-ban contraffatti e oltre 1200 tra teli, aquiloni e accessori: maxi sequestro in spiaggia

FOLLONICA – Non si ferma l’azione di contrasto al commercio abusivo in spiaggia da parte della Polizia municipale di Follonica. Oggi gli agenti hanno fatto numerosi sequestri amministrativi (venditori senza la necessaria licenza) e anche penali (venditori che oltre a non avere la licenza vendono merce con false griffe).

250 i pezzi contraffatti, tra cui occhiali Ray-ban e 1200 gli articoli tra aquiloni, teli da mare, palloni, cappelli e accessori sequestrati tra i bagni Argentina, la Pineta e il Boschetto.