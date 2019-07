Problemi ai condizionatori in ospedale, Asl: «Tra una settimana situazione risolta»

CASTEL DEL PIANO – In riferimento agli articoli usciti in questi giorni sul sistema di condizionamento all’ospedale di Castel del Piano, la Asl Toscana sud est intende precisare che i condizionatori non sono spenti e che con i recenti lavori di ristrutturazione era stato già predisposto l’impianto di condizionamento con l’installazione delle unità interne, in attesa che fosse espletata la gara, aggiudicata qualche giorno fa, per individuare la ditta fornitrice del gruppo frigo esterno, necessario al raffrescamento dell’aria.

A causa di un leggero ritardo di consegna del gruppo frigo, i lavori di installazione sono stati posticipati e partiranno da lunedì 29 luglio. All’inizio della settimana successiva la climatizzazione dovrebbe entrare a regime e la temperatura diventare ottimale in tutto l’ospedale.