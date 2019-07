Palmieri: «Via del Muschio è in stato di abbandono. L’amministrazione faccia qualcosa»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Come si arriva a Via del Muschio? Per chi non la conoscesse, imboccando la panoramica dall’entrata Sud, all’altezza del cimitero, si deve svoltare a destra, ritrovandosi proprio nella suddetta che, a sua volta, porta alla collinetta difronte, Poggio d’Oro. Pertanto, si tratta di un’importante arteria di collegamento.

La via, lunga circa 2 km, è in gran parte disastrata, quasi come se fosse stata flagellata da una battaglia. Come consigliere di minoranza di Forza Italia porgo la questione all’attenzione della direzione comunale” scrive, in una nota, il consigliere del Comune di Castiglione della Pescaia Massimiliano Palmieri.

“Questa strada verte in uno stato di totale abbandono e è pericolosa per chiunque la percorra visto che la vegetazione ha preso il sopravvento sulla normale viabilità della carreggiata – continua -. Non voglio attribuirne la colpa a nessuno, il problema non si è venuto a creare negli ultimi 8 anni di governo di centrosinistra, si tratta di un dilemma vecchio. Infatti mi è stato più volte chiesto dove ero io quando governava il centrodestra. Io ero semplicemente il coordinatore azzurro e quindi non potevo infierire sui lavori di una giunta”.

“Detto questo – prosegue Palmieri -, la strada citata presenta forti problematiche riguardanti anche i marciapiedi: questi sono invasi dai vegetali per circa 1 km. Dunque sarebbe opportuno intervenire al fine di migliorare lo stato del verde e di assicurare l’area in caso di incendio, dato che, una volta ripulita, il viale funzionerebbe da cessa. Invece, in queste condizioni, le fiamme troverebbero facilmente modo di oltrepassare l’asfalto. Quello spazio potrebbe diventare un percorso per praticare footing e passeggiare immersi nella natura”.

“Un altro punto rilevante – continua la nota – riguarda l’attraversamento pedonale, importante per via del Muschio e per tutta l’area circostante: durante il periodo estivo, la zona è molto frequentata dai turisti che decidono di trascorrere lì le loro vacanze. Attraversare la via da una parte all’altra è diventato molto rischioso, in quanto manca una segnaletica visibile da entrambe le parti, specialmente per gli automobilisti che sopraggiungano da nord: dopo una curva si trovano a ridosso dei pedoni. Una soluzione potrebbe essere porvi un dissuasore che rileva la velocità”.

“Infine – conclude il consigliere Massimiliano Palmieri -, vorremmo vedere completato il lavoro iniziato qualche giorno fa, dato che, ad oggi, la linea di mezzeria termina al cimitero. Mi auguro che l’amministrazione prenda maggiormente in considerazione la zona, con gli scopi di migliorare la sua immagine, ma, soprattutto, di renderla molto più sicura”.