Mundialiti al rush finale: nei tornei estivi è l’ora della verità

GROSSETO – Si chiude il girone eliminatorio del Mundialito Professionisti, con il torneo che entra nella fase più avvincente e decisiva dell’eliminazione diretta. Flamengo Futsal e Barbagianni Casinò Cafè vincono a tavolino contro, rispettivamente, Good Vibes (eliminata) e Pasta Fresca Gori e guadagnano già il pass per le semifinali, mentre l’Ajeje Brazzers sfrutta la serata di grazia di Galloni (sette i suoi gol) per agguantare il terzo posto dopo il 10 a 8 nello scontro diretto contro l’Fc Gin Hendrix di Ville. Per Batistoni e compagni l’accoppiamento dei quarti è con il Pasta Fresca Gori, mentre il Gin Hendrix se la vedrà con l’Fc Mambo che riposava questa settimana.

MUNDIALITO DILETTANTI GROSSETO

Definito il quadro delle semifinaliste nel tabellone Dilettanti del Mundialito, con le quattro squadre rimaste che si giocheranno il titolo. Gran colpo del Barbagianni Casinò Cafè che elimina di misura (7-6) l’Atletico Barbiere, con Hasnaoui e Righi a trascinare il team di Chigiotti e ad allontanar le insidie provocate da Santamaria e Chiodi. Il Barbagianni incrocerà il Caffè Banda, che si affida al solito Ferretti (tripletta per lui) per domare 5 a 3 le Agenzie per Viaggiare in cui Ciacci è sempre il più pericoloso. Nell’altra parte di griglia avanti l’Angolo Pratiche che stende 10 a 6 il Vets Futsal (Ciricillo 4) grazie alla profondità di una rosa ottimamente costruita da Coen, e che ruota intorno a Burioni, Niccolaini e Biondi. La sua avversaria sarà il Tpt Pavimenti, grande protagonista con l’8 a 5 sul Rollo Rollo: un risultato di grande prestigio per la squadra di Torrini, con il duo Trotta-Canuzzi che produce lo strappo decisivo. Nel mundialito Amatori la finale sarà tra Pasta Fresca Gori e Joga Bonito. Marri prosegue nel suo torneo da sballo incrementando ancora il suo bottino record di gol nel 9 a 2 sul Bar La Vecchia Pesa, mentre il Joga Bonito sfrutta i gol di Rossi, Soua Seyf e Di Ninno per regolare 11 a 7 il Sentimina di Lanfranchi e Tronchi.

TROFEO ALBERTAZZI MEMORIAL ANGELO TURETTA POLVEROSA

Due le gare giocate in settimana per il 15° Trofeo Albertazzi/ Meorial Angelo Turetta, con la manifestazione che si blocca come d’abitudine per l’inizio della sagra. Nel girone A il Real Alicina, a punteggio pieno, è già sicuro del primo posto dopo l’11 a 7 sullo Schalke 0 Fiato di Chiodo: Stronchi e Sabatini prendono in mano le operazioni e aggiungono un altro successo a questo strepitoso inizio di torneo. Nel gruppo B Berardi e Censini mettono le ali al Bobbylandia, che balza momentaneamente al secondo posto dopo il 5 a 3 sugli Spaccatazzine di Sabatini.

TORNEO MURCI 34° MEMORIAL WALTER GIOVANI E MONICA SEGGIANI

Settimana inaugurale per il 34° Memorial Walter Giovani e Monica Seggiani, organizzato dal Comitato Uisp di Grosseto in collaborazione con la Pro Loco di Murci e che ricorda i due ragazzi prematuramente scomparsi in un incidente. Sette le squadre al via, divise in due gironi, con il gruppo A che vede subito in grande evidenza la Tabaccheria Tania, con Ferrari, Ottaviani e Yuri Naldi più volte a segno nel 13 a 7 sll’Ac Denti, in cui Garosi è l’ultimo a mollare. Lo stesso Garosi era stato protagonista insieme a Polemi nella vittoria della propria squadra 12 a 6 sullo Scansano. Nel girone B l’altra big, il Semproniano, non rimane a guardare e supera 7 a 4 il Bar Lo Stollo grazie all’accoppiata Oneto-Santoni. Bene anche il Murci, che supera 7 a 5 il Pereta di Terzaroli con le doppiette di Drieghe, Nurchi e Sedicini.

TORNEO CAMPAGNATICO

Fase a gironi che termina anche nel torneo di Campagnatico, con il quadro delle semifinali che regala due partite molto equilibrate Rollo Rollo-Avengers e Cassai Gomme-Promesse Latine. Il primo posto nel girone va al Rollo Rollo che vince a tavolino contro il Montorsaio che così viene eliminato, mentre la grande prestazione di Bambagioni e Parricchi spinge il Cassai Gomme al secondo posto dopo il 10 a 5 sugli Avengers.

TORNEO OVER 35 CAPALBIO

Cala il sipario sul girone del torneo over 35 di Capalbio, con le semifinali che sono alle porte. Prima testa di serie sarà l’Edil Tarquini, con Giampaolo Francavilla che prima si mette in grande evidenza nella vittoria per 10 a 7 nello scontro diretto contro i Desepasecidos, poi è devastante nel 10 a 2 inflitto al Circolo Giardino (eliminato) che certifica la prima posizione dei suoi. Al secondo posto chiude la Tabaccheria Murri, con il duo Cardarelli-Bassi che firma il 6-6 sul Ristorante Il Veliero (Podestà 4) che ritroveranno di fronte in semifinale; poi Trillocco e compagni vincono a tavolino contro i Desepasecidos, con questi ultimi che saranno accoppiati con l’Edil Tarquini.

TORNEO BIVIO DI RAVI

Vanno verso la definizione i due raggruppamenti dell’edizione 2019 del torneo di Bivio di Ravi, con il girone A che ha già emesso le proprie semifinaliste, mentre ancora tutta da sbrogliare la matassa nel gruppo B. Flamengo Futsal e Sweet Drink hanno già il pass per la semifinale, con Niccolaini e compagni che battono 13 a 7 il Bivio di Ravi grazia a una super prestazione offensiva di Margiacchi, a segno ben otto volte. Cerri e compagni pareggiano poi 4 a 4 con la Gente Comune, con le due squadre che salutano la manifestazione muovendo la classifica, e dove si mette in evidenza Relli con una tripletta. L’ultima gara Flamengo Futsal-Sweet Drink definirà la prima del girone. Nel gruppo B il poker di Cozzolino è benaugurante nell’esordio della Pizzeria Ballerini che batte con un tennistico 6 a 2 l’Osteria del Maso, ma per ora il primo posto è nelle mani della Falegnameria Borrelli, con Caratelli e Pietrych a trascinare il proprio team nel 9 a 1 sulla Disperata Scarlino.

MAREMMA CUP CALCIO A 8 GROSSETO

Anche nella Maremma Cup di calcio a 8 è tempo di fine gironi prima della scoppiettante fase ad eliminazione diretta. Una sola vittoria in questa settimana, quella fondamentale del Vets Futsal (4-3), che piega la fin qui imbattuta Frates Paganico e la scavalca in classifica, con la coppa disciplina che premia i gialloneri. Nel team di Paganico è sempre Vacchiano il più pericoloso, ma Fabbri e Ginanneschi trovano i gol vittoria. Entrambe le squadre sono già qualificate per le semifinali, mentre l’Asd Batignano, con il 3 a 3 contro i Liverpolli (doppiette per Guida e Giagnoni), scivola al terzo posto e dovrà giocare i quarti con la Gioielleria History, reduce anch’essa da un pareggio per 3 a 3 con la Tabaccheria Tania. L’altro quarto di finale sarà proprio tra Naldi e compagni e i Liverpolli.

CALCIO A 7 FOLLONICA

Si avvia verso la conclusione il torneo di calcio a 7 di Follonica, con il tabellone di Champions che ha la sua prima finalista nel Borussia Dortmund: il team di Fallani ribalta con un perentorio 7 a 2, frutto della cinquina di un immenso Ricci, il ko dell’andata ed elimina una potenza come il Tottenham. Nell’altra semifinale, dove si giocava l’andata, l’Ajax si porta avanti con un “inglese” 2 a 0 sul Barcellona, con gli acuti di Elia Biagioni e Bifulco. Nel tabellone di Europa League l’ultimo atto sarà tra Liverpool e Galatasaray: i “reds” matano con un tennistico 6 a 1 il Porto con Caratelli e Deriu in grande spolvero, mentre i turchi battono di misura (5-4) la Juventus: doppietta per Bonelli, poi Ceccarelli, Cipriani e Ricchio completano l’opera.