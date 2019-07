Fuori strada con l’auto: un uomo finisce in ospedale

STICCIANO SCALO – È stato trasportato all’ospedale di Grosseto con l’ambulanza del 118, l’uomo che ieri sera si trovava alla guida dell’auto finita fuori strada sulla provinciale nella zona di Sticciano Scalo nel Comune di Roccastrada.

Rimangono da stabilire le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Grosseto per mettere in sicurezza il mezzo.