Follonica Gavorrano apre al calcio femminile: via alle iscrizioni

GAVORRANO – U.S. Follonica Gavorrano comunica di aver aperto le iscrizioni per l’avviamento al calcio femminile per tutte le bambine e non che hanno voglia di affacciarsi a questa splendida disciplina.

Tutte le nate dall’anno 2014 in poi che sono interessate a iniziare un percorso sportivo insieme a noi possono rivolgersi tutti i giorni, dalle ore 15 alle ore 19, alla segreteria dello stadio Nicoletti, in via Sanzio a Follonica, per informazioni ed iscrizioni.

Nella seconda metà del mese di agosto, sarà anche organizzato un Open-Day, nel quale verranno spiegati i dettagli e le modalità per lo svolgimento dell’attività, con la prestigiosa presenza del presidente dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, Renzo Ulivieri e della calciatrice, follonichese doc, Giulia D’Antoni.