Due maestri benemeriti per la Sakura dopo 57 anni di attività

GROSSETO – La società Judo Sakura Grosseto si arricchisce di due maestri benemeriti 5° Dan, riconoscimento conferito dalla Fijllkam a Gino Peccianti e Mauro Galeotti per “la dedizione e l’impegno evidenziato in quasi 60 anni di attività nella promozione del judo e del ju-jitsu”.

Dopo anni di pratica sportiva, nel 1962 hanno fondato la società Judo Sakura, prima società di arti marziali in Maremma ad essersi iscritta alla Federazione italiana lotta pesi judo del Coni (allora ancora Filpi).

Sotto la loro guida si sono laureate oltre 20 cinture nere, numerosi istruttori e maestri che hanno poi creato altre società sportive contribuendo alla diffusione del judo nel nostro territorio.

In più di 50 anni di attività, numerosi sono stati i riconoscimenti per l’attività svolta e per i risultati agonistici ottenuti a livello regionale e nazionale, oltre ad aver raggiunto vette anche più alte (titoli europei e mondiali) anche in tempi recenti.