Dionisi: «Poche risorse per le frazioni. A Saturnia solo 20 mila euro di oltre 700»

MANCIANO – «Le risorse finanziarie sono state distribuite in modo iniquo per questo mi sono astenuto» il consigliere comunale indipendente Fiorenzo Dionisi spiega il motivo della propria astensione durante l’ultima seduta durante il consiglio comunale di Manciano «in relazione alla destinazione dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2018».

«Le risorse finanziarie che ammontano a 741.424 euro, impegnate in conto capitale, sono state, a mio parere, distribuite in modo iniquo, in quanto tale distribuzione non risponde al criterio di equa proporzionalità fra le frazioni del Comune. Reputo questa scelta un fatto estremamente negativo per i cittadini di quelle frazioni i cui bisogni e le cui necessità sono stati disattesi. Ritengo inoltre che alcune delle risorse impegnate, non siano propedeutiche allo sviluppo economico del territorio».

«In particolare per la frazione di Saturnia sono stati impegnati solo 20 mila euro, come quota di compartecipazione al bando regionale “Cinta murate della Toscana”. Per questo bando avevo fatto richiesta al sindaco di impegnare 100 mila euro, da utilizzare per la realizzazione di un progetto finalizzato alla riqualificazione delle mura storiche, chiedendo di destinare 40 mila euro, alla quota di compartecipazione al bando: quota che avrebbe permesso la presentazione di un progetto più ampio, mediante il quale ottenere l’erogazione di un contributo sicuramente più ingente da parte della Regione e, i restanti 60 mila euro, da utilizzare per opere iniziali, finalizzate ad una adeguata ed efficiente illuminazione delle Mura».

«Inoltre – prosegue Dionisi – ho fatto richiesta di impegnare altri 100 mila euro per le seguenti opere: la realizzazione di strutture funzionali all’utilizzo del Campetto di calcio (spogliatoi); il restauro della Cappella storica del cimitero; l’efficientamento del Museo Archeologico mediante interventi in grado di rendere realmente fruibile tale struttura».

«Faccio presente che la somma complessiva da me richiesta di 200 mila euro dei 741.424, rappresenta circa il 27% del totale e che il restante 73% è la parte a disposizione delle altre frazioni, per le quali, peraltro, nella mia richiesta al sindaco, relativa alla destinazione delle risorse finanziarie a disposizione, ho esplicitato quali fossero, a mio parere, i settori in cui intervenire. Inoltre la Giunta ha impegnato 100 mila euro per l’acquisto di un terreno agricolo in località Gorello destinato alla realizzazione di un parcheggio: scelta in merito alla quale ho espresso, ancora una volta, la mia contrarietà per le motivazioni già da me ampiamente esplicitate in diversi contesti».

«Per concludere, informo che non è stata inserita all’ordine del giorno del Consiglio, la mia richiesta, inviata al sindaco i primo luglio, di portare a ratifica dello stesso, la nuova composizione dei membri delle commissioni consiliari in essere, “Commissione urbanistica e commissione affari istituzionali”; tutto ciò a seguito della costituzione di un nuovo Gruppo consiliare indipendente “Fiorenzo: con i cittadini e per i cittadini”, così come previsto dallo statuto e dal regolamento comunale» conclude Dionisi.