ULTIM’ORA – Incidente alle porte della città: scontro auto camion, strada chiusa

GROSSETO – incidente alle porte della città in via Aurelia Nord. Un’auto e un camion di sono scontrati, per cause ancora in corso di accertamento, in prossimità dello svincolo della variante Aurelia.

Per il momento il tratto di strada di fronte alla zona industriale nord è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia. I veicoli sono stati dirottati nel percorso alternativo all’interno della zona industriale.

Sul posto sta intervenendo la polizia municipale di Grosseto.