TuttoWeekend: ecco tutti gli eventi di questo fine settimana in Maremma

GROSSETO – Al via la rubrica “Tutto Weekend”, lo spazio che il nostro giornale dedica agli eventi che in estate si moltiplicano in tutto il territorio della provincia di Grosseto. Dai concerti alle presentazioni di libri, dalle fiere al teatro, dal trekking al cinema: ecco tutti gli appuntamenti di questo fine settimana.

VENERDI’ 26 LUGLIO

ARCIDOSSO – Venerdì 26 luglio alle 18.30, Iacobella Gaetani, tibetologa e viaggiatrice, introdurrà le opere poetiche di Jamyang Chödron. L’appuntamento è alla biblioteca di Merigar, nel Comune di Arcidosso. LINK

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Venerdì 26 luglio, alle 17.30, al Golf Club di Punta Ala (Castiglione della Pescaia) sarà presentato il volume “La costa della Maremma Toscana tra protezione e sviluppo”, che affronta i temi del territorio costiero della Toscana meridionale con un taglio interdisciplinare, valutando sia la loro evoluzione storica, sia le criticità e le enormi potenzialità che può offrire ancora oggi. LINK

CINIGIANO – Per fine luglio l’Amiata Piano Festival ha in serbo un lungo weekend di musica al Forum Bertarelli di Poggi del Sasso (Cinigiano): da giovedì 25 a domenica 28 luglio 2019, quattro concerti che spaziano dal Boléro di Ravel alla Rapsodia in blu di Gershwin, da una prima assoluta di Silvia Colasanti ai tanghi di Piazzolla. LINK

GROSSETO – Continua l’estate all’insegna dell’intrattenimento al Fish Express di Guadagnoli. Venerdì 26 luglio, dalle 20.30, torna il Fish and Music con una serata dedicata alla figura della donna nel mondo della musica pop italiana: un excursus cantato e narrato da Veronica Ferrara, voce del duo, e da Paolo Mari, chitarra ed armonica. LINK

La musica underground protagonista alla Cava di Roselle (Grosseto) con il “Rock in park open air”. Venerdì 26 luglio, dalle 19.30, saliranno sul palco gruppi della scena locale e non, noti nel panorama musicale indipendente e underground. LINK

Il viaggio di Tim è una favola per adulti o per bambini? «In realtà, come in tutta la letteratura fantasy, anche la nostra storia è dedicata a grandi e piccoli, perché per ogni lettore acquista un senso e un significato diversi, al di là della loro età», dice Lina Senserini, una delle due autrici. Il libro verrà presentato domani, sabato 27 luglio, a partire dalle 18, alla Libreria delle ragazze, in via Fanti a Grosseto. LINK

Tre ore di spettacolo no stop al Porto della Maremma di Marina di Grosseto venerdì 26 luglio, dalle 21.45, che dedica la serata all’animazione scatenata de lo Zoo di 105. Dj Spyne e Paolo Pilo accompagneranno il pubblico più scatenato della notte con musica intrattenimento e gadget per tutti. LINK

Il 26 luglio, per il Festival Cromatica, ci saranno il clarinettista Giovanni Lanzini e il fisarmonicista Samuele Luticon con “In viaggio. De Buenos Aires à Paris”. Il concerto avrà inizio alle 21.15 a Principina a Mare nella Chiesetta di Santa Teresa di Lisieux. LINK

“Giove, Saturno e la Via Lattea sul mare di Alberese” è il titolo dell’osservazione guidata del cielo che si terrà venerdì 26 luglio alle 21 a Alberese. LINK

MAGLIANO IN TOSCANA – Venerdì 26 luglio a Magliano è Festival del Piano Bar, che si svolgerà alle 21,30 in piazza della Repubblica con l’esibizione dell’orchestra Silent King Big Band. Il festival continuerà sabato con una serata al Pub Camelot.

MANCIANO – L’Accademia del Libro propone alla Biblioteca di Storia dell’arte di Montemerano (Manciano) due incontri che hanno come tema “L’Altrove nel tempo e nello spazio”. Venerdì 26 luglio, alle 18,30, si parlerà della cultura e dell’arte egizia attraverso la descrizione di una delle due uniche tombe pervenuteci intatte, quella di Kha e di sua moglie Merit, in una conversazione con Eleni Vassiliki, già direttrice del Museo Egizio di Torino,”intervistata” da Vittorio Sabadin. LINK

MASSA MARITTIMA – Un viaggio nella storia medievale di Massa Marittima, il fascino del tramonto e il piacere di assaggiare cibi di qualità. Sono questi gli elementi della serie di degustazioni e visite guidate dal titolo “Tramonti Medievali”. Venerdì 26 luglio ultimo appuntamento dell’iniziativa, che rappresenta un modo originale per unire la visita ad un museo insieme alla promozione e la degustazione di prodotti tipici locali. LINK

MONTE ARGENTARIO – La vita segreta di un lavoratore part-time, le amicizie nate per le coincidenze della vita e i ricordi di un adolescente che non riesce a fare i conti con il passato: sono alcune delle storie protagoniste dei cortometraggi della seconda giornata del “Pop Corn – Festival del Corto” in programma venerdì 26 luglio, alle 21.30 (a ingresso libero), nel piazzale dei Rioni di Porto Santo Stefano (Monte Argentario). LINK

“Towards a Lighthouse: i guardiani del mare”, mostra collettiva d’arte a cura di Antonio Giordano, Floriana Celani e Maria Pennacchia, che si terrà a Forte Stella in Porto Ercole (Monte Argentario) da sabato 20 luglio a mercoledì 31 luglio dalle 17 alle 19. LINK

SORANO – Per il programma di eventi delle Notti dell’Archeologia, organizzati in collaborazione con la Regione Toscana, venerdì 26 luglio alle 17.30, nel Palazzo Pretorio di Sovana (Sorano) si svolgerà la conferenza “I misteri del Cavone. Vecchie indagini e nuove scoperte”. Un evento che vedrà la partecipazione di studiosi e archeologi con lo scopo di illustrare anni di indagini, studi e ricerche effettuate all’interno e nelle immediate adiacenze del “Cavone” la via cava etrusca più imponente e suggestiva del territorio di Sovana e del Parco Archeologico Città del Tufo di Sorano. LINK

SABATO 27 LUGLIO

ARCIDOSSO – Tornano gli attesi appuntamenti con i Racconti in Biblioteca e oltre, organizzati dalla Comunità Dzogchen di Merigar in collaborazione con il Comune di Arcidosso. LINK

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Dal 27 luglio al 12 agosto, alla casa del popolo di Vetulonia in via Garibaldi, con il Patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, in esposizione una collettiva dei seguenti artisti: Giancarlo Renzetti, Cristina Mambrini, Stefania Lenzi, Graziano Papini, Fabrizio Bambagioni, Loreno Martellini, Sandro Poggetti, Sabrina Cultrera. La mostra sarà inaugurata il giorno 27 luglio alle 18 e sarà aperta tutti i giorni dalle 18 alle 23. LINK

Sabato 27 luglio a Poggi del Sasso (Cinigiano), nel centro storico del paese si terrà la terza edizione di “Poggi in Festa”. Dalle 19.30 sbandieratori, musicisti della Contrada della Corte di San Polo d’Enza (Reggio Emilia), per poi continuare fino a notte con la band “Outsider” che si riunisce qui per la prima volta dopo decine di anni. il tutto accompagnato da prodotti tipici locali come le classiche “paranzelle” e dai vini offerti dal Consorzio tutela vini Montecucco. LINK

A Follonica c’è lo Street Club. Musica, arte, cultura e spettacoli animeranno le stradinde del quartiere Senzuno. LINK

Per la nuova edizione di Grey Cat Jazz Festival l’appuntamento con uno dei veri giganti del jazz: Archie Shepp sarà in concerto sabato 27 luglio al Teatro le Ferriere di Follonica (21.30), accompagnato da Archie Shepp (sax), Carl Henri Morisset (pianoforte), Matyas Szandai (basso), Steve McCraven (batteria). LINK

GAVORRANO – Al Frantoio di Caldana (Gavorrano), sabato 27 Luglio, alle 21, si terrà l’incontro dal titolo “San Biagio a Caldana. Architettura, città e politica nella Toscana di fine Cinquecento”. LINK

GROSSETO – Per la rassegna “Music & Wine”, Duo Equinòx in concerto con “Ciao, Italia!”. Appuntamento ai giardini della Fattoria granducale tenuta regionale di Alberese (Grosseto) domenica 28 luglio alle 21.30. LINK

Sabato 27 luglio salirà sul palco dell Porto della Maremma (Marina di Grosseto) il Mago Pablo, che incanterà grandi e piccini con i suoi numeri di illusionismo, per una serata interamente #family. LINK

MAGLIANO IN TOSCANA – Sabato alle 18,30, nel Giardino del Torrione di Magliano, Marcello Veneziani presenterà la sua visione del mondo con il suo libro “Nostalgia degli Dei”. Si tratta di una visione della società che racchiude anche le mutazioni che Veneziani ha toccato con mano in quaranta anni di carriera. LINK

A Pereta, alle 21,30, si terrà il tradizionale concerto estivo del maestro britannico Robin Stapleton, uno dei principali artisti d’Oltre Manica che, da tanti anni, ha scelto il borgo maremmano come sua dimora cui, durate la bella stagione, regala un evento dal repertorio di altissimo livello ai cittadini ed ai turisti. LINK

Alle 21,30 di sabato a Montiano si esibiranno gli Ostinati e Contrari, il duo formato da Luca Pirozzi e Paolo Mari, con un tributo a De André. Un gruppo grossetano che in questi anni si è esibito in tutta Europa raggiungendo un buon successo di pubblico e che, questo fine settimana, regalerà ai montianesi un repertorio dedicato ad uno dei cantautori più amati. LINK

Nel suggestivo borgo medievale di Pereta (Magliano in Toscana), sabato 27 luglio alle 21.30 in piazza San Marco, si terrà la dodicesima edizione del “Concerto di lirica sotto le stelle”. Tre giovani, ma già quotati, cantanti lirici, la soprano colombiana Julieth Lozano e gli inglesi Joseph Buckmaster(tenore) e Matthew Durkan (baritono), saranno diretti dal maestro Robin Stapleton. Il concerto includerà arie, duetti, ensemble e pezzi provenienti dai paesi nativi degli artisti. LINK

Dal 27 luglio al 4 agosto, al Centro enoturistico di Magliano, si svolgerà la mostra di pittura di Albo Menichetti. LINK

MANCIANO – Per l’estate 2019 Terme di Saturnia lancia 3 aperture serali dedicate al divertimento a bordo piscina: musica e intrattenimento inviteranno gli ospiti a vivere la stagione estiva nella sua declinazione termale. Bagni al tramonto, dj set, spettacoli pirotecnici intratterranno gli ospiti. Sabato 27 luglio, dalle 19.30 all’1.30, dj set con Leo Tolu. LINK

L’Accademia del Libro propone alla Biblioteca di Storia dell’arte di Montemerano (Manciano) due incontri che hanno come tema “L’Altrove nel tempo e nello spazio”. Sabato 27 luglio, alle 18,30, Francesco Raco, grande conoscitore di quella civiltà non ancora del tutto scomparsa nonostante le tante offese arrecatele dalla “civilizzazione” occidentale, parlerà della cultura e dell’arte degli aborigeni australiani. LINK

MASSA MARITTIMA – A Massa Marittima torna la “Mostra scambio dei minerali”, che si terrà in piazza Garibaldi nei giorni 27 e 28 luglio dalle 17 alle 24 di entrambi i giorni. Minerali e fossili di vario genere, compresi parti di dinosauri, saranno messi in mostra da collezionisti provenienti da tutta Italia. Per l’occasione saranno aperti anche i Musei della Miniera e il Museo Archeologico. LINK

Alla Galleria Spaziografico sabato 27 luglio dalle 19 sarà inaugurata la mostra “Notos” di Emanuela Bianconi, fotografa, e Elena Casanova, pittrice e scultrice, a tema “ritorno”. Rimarrà aperta fino a domenica 11 agosto con orario 18-20 e 21-23. LINK

MONTE ARGENTARIO – “Mami Wata vuole umanità” è la mostra che dal 12 luglio al 4 agosto si terrà alla Fortezza spagnola di Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario. Incontri e dibattiti su ambiente, diritti, donne e migrazioni dalle 19. LINK

ORBETELLO – Le serate di luglio e agosto sono Orbetello Piano Festival. Il 27 Luglio, alla Terrazza sulla laguna di Orbetello, il giovane artista ucraino,Vasyl Kotys suonerà musiche di Beethoven, Prokofiev e Liszt. LINK

Dal 27 luglio al 16 agosto a ImagOrbetello, il festival internazionale fotografico sulla Costa d’Argento, sarà esposta la mostra “La Superficie Visibile” di Gianpaolo Conti. Inaugurazione il 27 luglio alle 19 Piazza del Popolo, orario continuato 18 – 23. LINK

PITIGLIANO – Alle 9,30 parte dall’Ufficio turistico di piazza Garibaldi di Pitigliano la visita guidata lungo i vicoli del paese per scoprire tradizioni e storia. LINK

ROCCASTRADA – Sabato 27 luglio, alle 21.30, nella piazza del Castello a Torniella (Roccastrada), per la rassegna “Torniella in musica” sul palco il concerto finale degli allievi delle Masterclass di Marco Balduini, Klaus Lessmann, Maurizio Paciariello. LINK

SANTA FIORA – “Santa Fiora in Musica” prosegue il 27 luglio, dalle 21.15, all’Auditorium Sant’Antonio con i Gomalan Brass Quintet, gruppo di ottoni che stupirà il pubblico con l’eclettismo del loro indubbio virtuosismo. Il titolo del concerto “Made in Italy” fa riferimento ad un programma costruito esclusivamente su composizioni italiane, dal rinascimento di Gabrieli, all’opera (Verdi, Puccini) alle colonne sonore (Morricone) alla canzone italiana (Bongusto, Buscaglione). Un viaggio attraverso vari generi, epoche e stili molto differenti, ma con il filo conduttore dell’italianità. LINK

DOMENICA 28 LUGLIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Domenica 28 luglio a Buriano, dalle 21,30, serata musicale con lo spettacolo “Buriano jazz nel torrione”: 18 brani, alcuni cantati e altri strumentali, che saranno eseguiti dalla Jw Orchestra con la voce della cantante Lorenza Baudo, che si esibiranno di nuovo insieme dopo gli eventi all’interno della biblioteca comunale di Massa Marittima e alla Fondazione Il Sole. Uno spettacolo che coinvolgerà ben nove tipi di strumenti diversi: tromba, trombone, sassofono, clarinetto, flauto traverso, chitarra, pianoforte, basso e batteria, guidati dal direttore Michele Makarovic. LINK

CINIGIANO – Tango a tre: all’Amiata Piano Festival l’appuntamento con la sensuale danza sudamericana è un’apprezzata tradizione che quest’anno si rinnova domenica 28 luglio, alle 19, con un inedito trio musicale. Al Forum Bertarelli di Poggi del Sasso (Cinigiano) arriva il duo Giampaolo Bandini–Cesare Chiacchiaretta, chitarra e bandoneon, tra i più apprezzati interpreti di questo repertorio, con tournée in oltre 40 paesi del mondo. Con loro sul palco la violoncellista Silvia Chiesa, applauditissima solista, artista residente della rassegna. LINK

GROSSETO – Le sonorità salentine saranno protagoniste della serata #LiveMusic in programma domenica 28 luglio sul Porto della Maremma (Marina di Grosseto), che mette in scena la musica della Maremma Strega Pizzica Band. Conosciuta con l’acronimo di Mspb, la band nasce nel 2005 nel cuore della Maremma con l’intento di rivisitare la pizzica salentina, con influenze afro e sconfinamenti rock. E saranno proprio le musiche tradizionali calabresi al centro della serata, che inizierà alle 21.45. LINK

Il 28 luglio, a Principina a Mare, bancarelle al mare con l’Arcidosso Street Band che suonerà dalle 17 per le vie della località balneare.

Domenica 28 luglio, alle 21,30, in piazza santa Barbara a Porto Ercole (Monte Argentario), si terrà il “Concerto in ricordo di un’amica” . Cinque straordinari musicisti eseguiranno brani jazz, pop, swing e bossa nova. Accompagnati dalla grande voce di Franco Paoli si esibiranno: Luciano Malucchi batteria; Aldo Milani sax e flauto traverso; Rossano Gasperini contrabbasso; Arturo Giordano percussioni; Raffaele Pallozzi piano. LINK

ORBETELLO – Domenica 28 luglio il Corpo Bandistico Città di Orbetello sarà in concerto all’antica Città di Cosa (Ansedonia, Orbetello). Il concerto sarà anticipato, alle 18.30, da una visita guidata al museo e all’area archeologica. LINK

Le serate di luglio e agosto sono Orbetello Piano Festival. Tra i grandi interpreti ospiti del festival c’è Alberto Nosè, uno dei migliori pianisti della sua generazione, che il 28 luglio a Torre delle Saline offrirà al pubblico un recital su musiche di Chopin e Mussorgsky. LINK

ROCCALBEGNA – Tutte le domeniche, dalle 10, il Wwf organizza passeggiata nella splendida Oasi Bosco Rocconi, situata nei comuni di Roccalbegna e Semproniano, in una delle zone più incontaminate e suggestive della Maremma, l’Alta Valle dell’Albegna. LINK