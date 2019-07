Torneo di Subbuteo: a Massa Marittima arrivano giocatori da tutta Italia

MASSA MARITTIMA – Domani pomeriggio a Massa Marittima, dalle 16 alle 22:30, si svolgerà un torneo amichevole singolare di Subbuteo alla Sala dell’Abbondanza organizzata con il patrocinio del Comune di Massa Marittima.

Parteciperanno giocatori provenienti da tutta Italia, tra cui il vice campione italiano Gabriele Silveri dell’Sc salernitana.

Il Maremma Subbuteo è un club nato recentemente, nel 2016, il cui presidente è Marco Grassini ed ha raggiunto ottimi risultati organizzativi tra cui un torneo del circuito gran Prix Toscana Umbria, che si è svolto lo scorso maggio a Follonica, a cui hanno partecipato 64 giocatori. Maremma Subbuteo è stata designata dalla federazione per organizzare la Coppa Italia a Follonica. Saranno due giornate, previste per ottobre, in cui arriveranno da tutta Italia più di 100 giocatori.