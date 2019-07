Scacchi in spiaggia, altro appuntamento a Marina di Grosseto

Quarto appuntamento, sabato 27 luglio alle ore 18 al bagno dell’Aeronautica Militare a Marina di Grosseto, del circuito Chess on the beach, organizzato dalla Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto.

Chess on the beach è una serie di 6 tornei promozionali a cadenza rapida, ciascuno composto da 6 partite della durata di circa mezz’ora.

La classifica provvisoria dopo 3 tappe vede in testa Leonardo Russo, seguito da Giona Baldo Gentile e Maurizio Caposciutti.

Ai tornei possono partecipare tutti, dai bambini agli adulti, tesserati o meno con la Federazione Scacchistica Italiana.

Regolamento, premi e altri dettagli sono reperibili nel sito internet: www.mattoallaprossima.it