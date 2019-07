Incidente stradale: ciclista cade a terra dopo lo scontro con un camioncino. È grave

SCARLINO – Un uomo è stato trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto oggi al Puntone, al bivio per Cala Violina, tra Castiglione della Pescaia e Scarlino.

L’uomo si trovava in sella alla propria bici quando è stato urtato da un camioncino. Il ciclista è finito a terra sbattendo violentemente la testa e riportando un grave trauma cranico. L’uomo di circa 50 anni, non aveva con sé i documenti. Sul posto l’automedica del 118 che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. l’uomo è stato trasferito a Siena in codice tre.