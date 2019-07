VALPIANA – E’ stata una bella festa quella di mercoledì 24 luglio a Valpiana, nel Comune di Massa Marittima, che si è aperta con la visita guidata alla ferriera, al villaggio siderurgico e l’inaugurazione della nuova piazza delle Ferriere. Un evento organizzato dall’associazione “la Compagnia del Cilindro” guidata da Sergio Sgrilli volto televisivo legato al programma Zelig.

Tante persone per festeggiare per questa prima opera di riqualificazione del borgo che sotto la famiglia dei Medici conobbe un grande splendore per le sue attività legate alla lavorazione del metallo. In più proprio il 24 luglio celebra i 642 anni di vita essendo stato fondato nel 1377. All’evento erano presenti il sindaco Marcello Giuntini, tutta la giunta comunale e ospite d’eccezione il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.