Dilettando: ecco il contest de IlGiunco.net. Vota l’artista per mandarlo in finale

GROSSETO – Riprende il contest de Il Giunco.net dedicato a Dilettando, la trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv condotta da Carlo Sestini, per permettere alle esibizioni non premiate di poter essere ripescate per due semifinali il 29 agosto a Follonica e il 1 settembre a Campagnatico del primo settembre a Capalbio e per la finalissima del 7 settembre a Grosseto.

Il modo per farlo è semplice: basta solo scegliere l’esibizione preferita. Per ciascuna puntata si può esprimere un solo voto. Le votazioni saranno chiuse l’1 settembre alle ore 12, prima della seconda semifinale di Campagnatico. La parola adesso passa a voi per consentire ai “dilettandi” di poter continuare l’avventura.

Come funziona – Dopo ogni puntata (o meglio dopo ogni registrazione di puntata) il giorno seguente troverete su IlGiunco.net una scheda di voto a sondaggio con i nomi degli artisti non classificati per la finale o per la semifinale. Da quel momento e fino alla semifinale (per l’accesso alla semifinale) e fino alla finale (per l’accesso alla finale) potrete votare cliccando semplicemente sul nome dell’artista che preferite. Il modulo lo travate qui in basso e per ogni puntata troverete le varie schede di voto.

• Ecco la scheda di voto per la puntata del 12 luglio a Castiglione della Pescaia: https://poll.fm/10363849

• Ecco la scheda di voto per la puntata del 17 luglio a Scarlino Scalo: https://poll.fm/10372262

• Ecco la scheda di voto per la puntata del 19 luglio a Santa Fiora: https://poll.fm/10372265