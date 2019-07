Dall’Amiata al mare: tre settimane di festa per i bambini

GROSSETO – Si è concluso con una festosa ultima giornata all’Acquavillage il progetto Gioco Mare Magliano.

Il progetto della Uisp e del Comune di Magliano in Toscana ha coinvolto i bambini di Magliano in Toscana, che hanno potuto vivere una piacevole esperienza di amicizia e divertimento sia al mare (il quartiere generale era il Camping Marina Chiara di Albinia), che nel resto della Maremma. Particolarmente apprezzate le attività a Marina di Grosseto, con gli istruttori di sup dell’associazione Terramare, e sul Monte Amiata, con i bambini che hanno apprezzato moltissimo le passeggiate in quota, oltre ovviamente al beach tennis con gli istruttori Uisp. Oltre ovviamente al festoso ultimo appuntamento all’Acquavillage, raggiunto con il treno: un’esperienza nell’esperienza.

Tre gruppi di 30 bambini hanno preso parte alle tre settimane di attività: a prendersi cura di loro Elisa Morrone e Luca Zicaro, laureati in scienze motorie e l’istruttrice Letizia Aggravi; con loro di supporto anche i volontari del servizio civile Federico Ferroni, Francesca Furnari, Sara Riccetti e Leonardo Coluzzi.