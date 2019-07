Consiglio comunale: lunedì nuova seduta. Ecco gli argomenti in discussione

GROSSETO – E’ in programma lunedì 29 luglio alle ore 8.30, convocato dal presidente Cosimo Claudio Pacella, il Consiglio comunale di Grosseto. Ecco l’ordine del giorno:

• Comunicazioni istituzionali

• Comunicazione del Presidente sulle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 5 luglio 2019.

D. Lgs. n. 267/2000 artt. 175 e 193: Assestamento generale del bilancio 2019-2021

• Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022: approvazione

• Modifica Programma triennale opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019, approvato con delibera C.C. n. 15/2019.

• Società in house Sistema s.r.l.; affidamento del servizio di allestimento delle attrezzature necessarie al Piano collettivo di salvataggio per le stagioni balneari 2019, 2020 e 2021.

• Modifica e sostituzione della tavola 1 e della tavola 2 allegate al Piano del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 92 del 26/11/2014 e successive modificazioni

• Programma Comunale degli impianti di telefonia mobile nel Comune di Grosseto

• Fondazione Grosseto Cultura; modifica art. 3 ‘Soci istituzionali, aderenti e sostenitori’, comma 2, e art. 17 ‘Il Collegio dei revisori’, comma 2, del vigente Statuto della Fondazione di partecipazione Grosseto Cultura

• Modifica statuto Consorzio Strade Vicinali (Co. Stra.Vi.)

• Approvazione nuovo Piano triennale delle alienazioni e valorizzazione degli immobili comunali 2019-2021