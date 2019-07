Carabiniere ucciso, anche Grosseto scende in piazza: «Portiamo le bandiere a lutto»

GROSSETO – «Portiamo il tricolore listato a lutto». L’invito del movimento Maremma Migliore ai Grossetani è di trovarsi questa sera alle 21 in piazza La Marmora a Grosseto, vicino alla caserma dei carabinieri «per onorare la memoria del Brigadiere Cerciello ucciso, la scorsa notte durante il compimento del proprio dovere.

Le forze dell’ordine ogni giorno rischiano, o, come in questo caso, perdono la vita per garantire la nostra sicurezza, meritano il nostro sostegno e la nostra vicinanza».