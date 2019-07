Una notte di pugni sotto le stelle

PITIGLIANO – Piazza Garibaldi a Pitigliano sarà lo scenario di una interessante serata di pugilato con organizzazione di Rosanna Conti Cavini. Serata che, grazie alla sinergia tra la manager e organizzatrice grossetana e l’amministrazione comunale, avrà l’ingresso gratuito, inizio alle ore 21 di venerdì 26 luglio.

Il programma stilato dallo staff dell’organizzazione e della Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” presieduta da Fabrizio Corsini prevede sette match di dilettanti Aob per una sfida interregionale tra Toscana e Campania. Il match clou è però quello previsto sulle sei riprese valevoli per il torneo delle cinture Wbc-Fpi dei pesi superwelter. Ad affrontarsi sul ring sono chiamati due giovani interessanti, il ventunenne camerunese di stanza in Puglia Jonny Joel Zeze Sigheh (2-2, un ko) della Pugilistica Andriese, e il venticinquenne romano Jacopo Fazzino (1-1, 1ko) della Royal Boxing.

Sei round che si annunciano incerti ed equilibrati, quindi probabilmente assai spettacolari come di solito accade in questi casi. La serata di Pitigliano avrà la trasmissione diretta nel canale Youtube “boxelive.it”, un’ottima possibilità in più per gli appassionati per godersi una serata di bel pugilato in queste serate estive.

Nella serata sarà consegnato al sindaco Giovanni Gentili il gagliardetto dei veterani sportivi sezione “Umberto Ciabatti” di Grosseto dalla presidente Rita Gozzi. Lo speaker announcer della serata sarà il vicesindaco e giornalista Paolo Mastracca. La serata, che ovviamente vedrà un ricordo di Umberto Cavini, scomparso ormai quattro anni fa, giunge in un momento particolare per Rosanna Conti Cavini, che proprio in questi giorni ha sommato a tutte le soddisfazioni passate anche la freschissima nomina a componente della commissione giudicante per gli esami per Procuratori e Presidenti di Società organizzatrici.