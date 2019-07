ULTIM’ORA – Incidente in campagna: uomo schiacciato dalla ruota del trattore

CIVITELLA PAGANICO – Un uomo è rimasto coinvolto in un grave incidente in campagna, alle 23.30 di questa sera. L’incidente è avvenuto in località Dogana, nel comune di Civitella Paganico.

L’uomo è rimasto schiacciato sotto la ruota del trattore riportando alcune fratture, anche al bacino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Grosseto e il 118 con l’elisoccorso Pegaso.