Toscana plastic free, Gentili: «Costa maremmana modello internazionale di buone pratiche»

GROSSETO – Anche Legambiente protagonista dell’iniziativa organizzata ieri a Castiglione della Pescaia per lanciare ufficialmente la campagna “Toscana plastic free” che vede protagonista l’intero litorale della nostra regione. La parola d’ordine di questa nuova campagna in cui la Regione Toscana ha fortemente creduto è “sensibilizzare”.

E se pannelli e locandine sono già stati affissi nei vari bagni della costa tra cui, appunto, nella località balneare di Castiglione della Pescaia, sono altrettante le località che presto si adegueranno, predisponendo apposite aree informative e organizzando conferenze stampa di presentazione come quella di ieri nel comune grossetano a cui ha partecipato anche Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente Onlus.

“Senza alcun dubbio – ha dichiarato Gentili -, l’iniziativa della Regione Toscana consentirà al nostro territorio di diventare a tutti gli effetti un modello di sostenibilità nazionale e internazionale. Quella della costa sostenibile è la giusta strada da seguire per riuscire a liberare il Paese dalla plastica e rendere i cittadini sempre più consapevoli in merito alla complessa problematica dell’invasione dei nostri mari. La legge approvata di recente dal Consiglio regionale non fa altro che rappresentare il braccio operativo di una battaglia culturale di cui dobbiamo tutti sentirci protagonisti. Questo importante traguardo è stato raggiunto anche grazie al contributo di Legambiente che, in sinergia con le amministrazioni locali e la Regione, in questi anni ha contribuito a rendere la Maremma un territorio sempre più deplastificato. E ciò dopo ArcipelagoPulito, il progetto che ci ha consentito di iniziare a ripulire i mari dalle plastiche, coinvolgendo i pescatori in un’azione collettiva unica nel suo genere”.

Di plastic free Legambiente tornerà a parlarne anche nell’ambito di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente, che si svolgerà dal 14 al 18 agosto a Rispescia, dedicando la giornata del 17 alla tutela e salvaguardia dei nostri mari.