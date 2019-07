Torna la rassegna di teatro amatoriale “Premio Sem Benelli”: ecco come partecipare

ROCCASTRADA – Torna al Teatro Comunale dei Concordi, , dopo due anni di pausa, la rassegna di teatro amatoriale “Premio Sem Benelli – Edizione 2019″, organizzata grazie all’associazione Compagnia Instabile dei Dintorni.

Il bando, che è stato recentemente pubblicato, prevede la possibilità di presentare domanda di partecipazione alle Compagnie teatrali amatoriali non professioniste residenti e operanti nel territorio nazionale.

Saranno quattro/cinque le compagnie che si sfideranno sul palcoscenico del teatro dei Concordi, selezionate da un’apposita commissione.

La rassegna si svolgerà nei mesi di ottobre (26) e di novembre (2, 9, 16, 23 e 30) al Teatro dei Concordi in Roccastrada. Il 30 novembre avrà luogo la rappresentazione della Compagnia Instabile dei Dintorni e la cerimonia delle premiazioni.

“Il Premio Sem Benelli – afferma il sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola – torna quest’anno a dare lustro al teatro amatoriale di cui è particolarmente ricco anche il nostro territorio, con una rassegna che porterà a Roccastrada compagnie teatrali amatoriali da diverse parti d’Italia e che ha assunto ormai un ruolo di prestigio nel panorama teatrale italiano non professionista. Negli anni, il Premio è cresciuto e si è consolidato grazie all’impegno costante della Compagnia Instabile dei Dintorni di Roccastrada, che ringrazio sentitamente, e al supporto dell’amministrazione comunale, che ha creduto in questa iniziativa fin dalla prima edizione”.

“La cultura – aggiunge Limatola – è un elemento fondamentale per la crescita di una comunità e per questo motivo abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere iniziative che possano favorire l’arricchimento sociale e culturale dei nostri cittadini promuovendo, al tempo stesso, Roccastrada e il suo territorio. La presenza di compagnie in arrivo da tutta Italia, infatti, rappresenta ogni anno anche l’occasione per far conoscere sempre di più il nostro patrimonio storico, paesaggistico ed enogastronomico”.

“Il Premio Sem Benelli, sempre più ambito – ha aggiunto l’assessore alle politiche culturali di Roccastrada, Emiliano Rabazzi – è un’occasione di incontro tra realtà teatrali amatoriali in arrivo da tutta Italia, che saliranno ancora una volta sul nostro palcoscenico del Teatro Comunale dei Concordi portando in scena uno spaccato della lunga e ricca cultura teatrale italiana. Mi auguro che anche quest’anno il pubblico risponda in maniera numerosa e partecipe, come è nella tradizione di questa rassegna curata in maniera scrupolosa ed attenta dalla Compagnia Instabile dei Dintorni”.

“Il teatro – ha aggiunto anche il presidente della Compagnia Instabile dei Dintorni, Ezio Vecchioni – è un veicolo fondamentale per le attività culturali dell’amministrazione comunale e la nostra Compagnia è onorata di essere stata investita della responsabilità di curarlo. Il ‘Premio Sem Benelli’, istituito dal Comune nel 2001 e dotato di un apposito regolamento, si è molto consolidato negli anni e ha visto crescere in maniera costante la presenza di pubblico, diventando un appuntamento atteso ogni anno. La rassegna, inoltre, rappresenta una grande occasione di confronto e di interazione culturale di respiro nazionale, vista la partecipazione di compagnie da tutta Italia. L’auspicio è che le iniziative culturali pubbliche, nonostante le difficoltà economiche degli enti locali, resistano e, addirittura, crescano perché destinare fondi alla cultura non può essere considerata una spesa, ma è, piuttosto, un grande investimento e un efficace antidoto al decadimento di una comunità”.

Per informazioni generali sulla rassegna, i referenti responsabili della Compagnia Instabile dei Dintorni ai quali rivolgersi sono: Ezio Vecchioni tel. 339-6003489 e-mail: eziovecchioni@gmail.com; Mariano Martone tel. 320-1430530 e-mail: martone.mariano@libero.it; Loretta Pizzetti tel. 320-5642070 e-mail: loretta.pizzetti@alice.it.

Il bando ed il regolamento di partecipazione alla rassegna sono scaricabili al seguente link: http://www.comune.roccastrada.gr.it/loghi-e-banner/bando-sem-benelli-2019