Torna la “Corrida a Senzuno”: ecco quando e come partecipare

FOLLONICA – Torna a Follonica “La Corrida a Senzuno”, la tradizionale manifestazione aperta a tutti i dilettanti che vogliono cantare, ballare, suonare, recitare, fare imitazioni, raccontare barzellette.

Oltre alle esibizioni dei dilettanti che decideranno di partecipare alla Corrida, la serata sarà allietata dai ragazzi e dalle ragazze del rione Senzuno, con spettacoli e intrattenimenti. La manifestazione si concluderà con balli di gruppo aperti a tutti.

Chiunque volesse partecipare da protagonista a “La Corrida a Senzuno” può chiamare il numero 3381245613 o inviare una mail a zooom@ngi.it scrivendo nell’oggetto “Corrida 2019″.

“Si raccomanda agli spettatori – dicono gli organizzatori – di portare con sé coperchi, pentole e campanacci. Previsto un bel premio in palio per il miglior concorrente. Vi aspettiamo venerdì 2 agosto a Follonica, rione Senzuno, in via Spiaggia di levante a partire dalle 21.30 per una serata all’insegna del divertimento”.