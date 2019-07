Sbraita e urla alla stazione: arriva la Polizia e consegna la droga

GROSSETO – Sbraitava e urlava mentre si trovava alla stazione di Grosseto tanto che ad un certo punto alcuni passanti hanno chiamato la Polizia. All’arrivo degli agenti l’uomo stava effettivamente gridando frasi e parole in un linguaggio incomprensibile e si approcciava con fare minaccioso nei confronti dei presenti.

A quel punto gli uomini della questura lo hanno riportato alla calma e poi lo hanno identificati. Nel corso del controllo, dal quale emergeva trattarsi di cittadino Ghanese di 23 anni con precedenti per reati in materia di stupefacenti, l’uomo consegnava spontaneamente agli agenti un involucro in cellophane contenente sostanza presumibilmente stupefacente, poi risultata essere tipo hashish e del peso di 2.7 grammi circa.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, risultato essere in regola con la normativa sul soggiorno in territorio nazionale, veniva segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.