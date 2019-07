Promozione della salute e sport: lezioni gratuite di vela per 15 ragazzi dell’Argentario

MONTE ARGENTARIO – Un’estate a gonfie vele per 15 ragazzi che parteciperanno all’iniziativa sportiva organizzata dal Circolo Nautico e della Vela Argentario di Cala Galera in collaborazione con la zona distretto Colline dell’Albegna della Asl Toscana sud est, in particolare con l’Educazione alla salute e l’Unità Funzionale Assistenza sociale.

Nell’ambito del progetto gli operatori della zona distretto hanno proposto e coinvolto i ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, che fanno parte del centro di aggregazione Il Fenicottero Rosa di Orbetello e che grazie alla generosità del Circolo Velico di Cala Galera potranno frequentare gratuitamente la scuola di vela estiva per due giorni alla settimana fino alla fine di agosto.

L’obiettivo del progetto è promuovere la cultura dello sport e in questo caso della vela. E’ un’occasione di socializzazione, un modo di fare amicizia e mettersi alla prova, scoprendo il proprio potenziale sportivo in questa disciplina e magari decidere se intraprendere anche l’attività agonistica.

Il corso, infatti, è seguito da istruttori federali FIV (Federazione Italiana Vela) del Circolo da cui è partita la proposta di sperimentazione di questo sport e va ad arricchire le attività previste per l’estate per i ragazzi che frequentano il Fenicottero Rosa. Un’iniziativa che potrà essere ripetuta e allargata anche ad altri ragazzi provenienti dai comuni della zona, nella prossima stagione, se i risultati saranno positivi.