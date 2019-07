Mario Grossi, l’uomo e lo scienziato: a Giuncarico l’incontro per scoprire chi era

GIUNCARICO – È stato uno degli scienziati italiani più importanti nella storia delle ricerche per la conquista dello spazio da parte degli Stati Uniti. A 20 anni dalla sua scomparsa e nel cinquantesimo anniversario della missione che portò il primo uomo sulla Luna, a Giuncarico sarà ricordato Mario Grossi, lo scienziato originario proprio del piccolo borgo maremmano.

«Scopriamo l’uomo, lo scienziato, il paesano» questo il titolo dell’incontro, organizzato dalla Piscina Il Giunco in collaborazione con l’associazione Il Mandorlo, in programma venerdì 26 luglio nel giardino della piscina Il Giunco (via Matteotti, 1 – Giuncarico).

All’incontro parteciperanno Daniele Reali, direttore de IlGiunco.net, Mauro Giusti, sindaco di Gavorrano nell’anno in cui fu conferita la cittadinanza onoraria a Mario Grossi, Silvano Polvani, giornalista e scrittore, Andrea Luschi, da anni impegnato nella organizzazione dell’archivio dedicato proprio allo scienziato, Claudio Saragosa, assessore del comune di Gavorrano.

Appuntamento alle 19 con il dibattito e le testimonianze sulla figura di Mario Grossi e a seguire “Apricena spaziale” (aperto ai soci della piscina).