follonica

Le Farfalle Azzurre in Maremma: è festa al Palagolfo con la nazionale di ginnastica ritmica fotogallery

Oggi Andrea Benini, sindaco di Follonica, ha presentato in Comune l'evento, in programma per sabato prossimo.

FOLLONICA – La Città del Golfo saluta le Farfalle Azzurre, la squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica, prima della loro partenza per gli appuntamenti internazionali. Sabato 28 luglio, a partire dalle 21.15, al Palagolfo di via Sanzio si terrà una nuova esibizione delle azzurre, con le farfalle Alexandra Agiurgiuculese, Milena Baldassarri, Alessia Russo e Sofia Maffeis; un’occasione unica per i numerosi sostenitori di vedere le loro ginnaste del cuore da vicino. di 7 Galleria fotografica Conferenza stampa della squadra nazionale di ginnastica ritmica Farfalle







La squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica, allenata da Emanuela Maccarani, nella loro base estiva follonichese e in preparazione agli impegni sportivi internazionali, ogni anno regala alla città una serata “Test event del team Italia”. L’ingresso all’evento sportivo sarà a offerta libera per sostenere progetti benefici a favore della Nida onlus. Foto di Giorgio Paggetti.

