L’Argentario conquista il tricolore con le sue magiche over 40

OSTIA – Nei giorni scorsi a Ostia, al centro federale Fin, si sono tenuti i campionati italiani di pallanuoto over 40 e la squadra di Argentario Nuoto in collaborazione con Argentario Master Sky and Sea ha vinto tutte e cinque le partire diventando campione italiano 2019.

Le belle 15 atlete alcune delle quali provenienti dal leggendario “Setterosa” di Pierluigi Formiconi accompagnate da Giudo Loffredo e Antono Radogna hanno incontrato in finale la squadra del Sis Roma battendola con un punteggio 9 a 5. La squadra era composta da Marta Faggin, Claudia Vinciguerra, Cristina Trovato, Anna Percolla, Flavia Villa, Alice Lindhout, Sonia Scuderi, Laura Famoso, Teresa Giordani, Francesca Romano, Julia Peryseva, Elena Smurova, Tatiana Gubina, Elena Bacchellie Svetlana Koroleva.

In occasione della premiazione il pomeriggio di domenica 21 luglio la federazione italiana nuoto ha assegnato il premio speciale in memoria di Franco Sardellitto, importante figura della pallanuoto nazionale e internazionale e padre di Maria Augusta Sardellitto responsabile del settore master della Fin nonché organizzatrice insieme a Roberto Migliori corresponsabile dello stesso settore sportivo. Sono state anche premiate Marta Faggin, atleta dell’Asd Argentario, come miglior portiere della manifestazione e Alice Lindhout come migliore marcatrice. Il main sponsor della squadra è il lussuoso Hotel Torre di Cala Piccola all’Argentario che sostiene da diversi anni le pallanuotiste argentarine.

All’Argentario la pallanuoto master nasce nel 2012, in occasione dei campionati del mondo svolti a Riccione, vinti subito all’esordio del team del Promontorio. Il medagliere fino ad oggi conseguito è composto da due ori per due campionati italiani, due ori per i campionati europei e tre ori per i campionati del mondo svoltisi in bellissime città di mare e di fiume. Il prossimo appuntamento della squadra è il campionato europeo master, che si svolgerà a Budapest dal 24 al 29 maggio 2020.