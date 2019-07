La protesta di un lettore: «La vasca antincendio è diventata una pozzanghera putrida»

MONTE ARGENTARIO – «Una pozzanghera putrida e melmosa in cui da tempo sta a mollo una grossa rotoballa». È la segnalazione di un lettore alla nostra redazione. «Questa “piscina” dovrebbe servire come serbatoio di rifornimento idrico per mezzi antincendio. Ma, come si vede, è molto tempo che nessuno fa manutenzione, tanto che la pressa di fieno è a mollo da un bel po’ di tempo».

La foto è stata scattata nella strada sterrata che dal convento dei Passionisti porta verso Orbetello, quasi parallela della strada asfaltata che congiunge Giannella con Feniglia. «Siamo d’estate – conclude il lettore -, speriamo bene».