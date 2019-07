Anagrafe: assunta una nuova dipendente. Biondi: «Inutile polemica dell’opposizione»

GAVORRANO – Da martedì 23 luglio il Comune di Gavorrano ha assunto una nuova dipendente a tempo determinato. Lo comunica il sindaco Andrea Biondi che precisa «Sono assolutamente consapevole, insieme alla mia Giunta, dell’attuale difficoltà di espletare il servizio anagrafe del Comune di Gavorrano, e vorrei rassicurarvi che una nuova dipendente a tempo determinato ha iniziato il suo lavoro presso l’Ente Comunale per sostituire la risorsa assente dal 1 luglio perché trasferitosi al Comune di Piombino come vincitore di concorso pubblico».

«Dopo poco più di 20 giorni, 15 lavorativi, siamo riusciti a sostituire la persona assente, ed attivare due aiuti dai Comuni di Massa Marittima e Grosseto per le giornate di martedì e mercoledì. Naturalmente la nuova risorsa ha bisogno di formazione, e non da subito sarà pronta nella totalità delle pratiche richieste – continua Biondi -. Per questo abbiamo deciso, di concerto con la responsabile del settore, di non modificare gli orari di apertura, ma di modificare i documenti che possiamo emettere nei diversi giorni, secondo il personale a disposizione».

«Per chi, come me, è maturato professionalmente nel settore privato, sarebbe stato naturale assumere prima della conclusione del dipendente uscente, per prevedere un periodo anche breve di affiancamento, ma purtroppo nel pubblico impiego non è possibile, causa una normativa stringente che prevede anche dei tempi di evidenza pubblica della selezione della risorsa da assumere, quindi maggiori tempi. Non colgo la polemica innescata dall’opposizione, perché chi approfitta di tale situazione di emergenza per creare speculazione politica, certamente non fa un danno al governo locale, ma alla comunità stessa».

«Purtroppo la situazione del numero di personale a disposizione dell’ente è fortemente critica, non certo per scelta nostra, ma per una normativa nazionale che negli ultimi dieci anni ha bloccato e calmierato le assunzioni nella pubblica amministrazione, penalizzando soprattutto i piccoli enti virtuosi, che avevano già operato un ridimensionamento del numero di personale a disposizione. Inutile quindi sarebbe stato spostare d’ufficio altra risorsa, perché avrebbe significato creare altro disservizio, come accaduto in passato per l’ufficio scuola, suap, ed edilizia privata, situazioni che hanno già visto il nostro intervento positivo per superare le difficoltà. Lavoreremo per superare anche questa difficoltà e soprattutto per superare definitivamente la carenza strutturale di personale dell’ente, ma sempre secondo i vincoli normativi e la lentezza della burocrazia. Mi scuso per i disservizi susseguiti in queste settimane di luglio» conclude Biondi.

Nuovi orari: Area organizzazione ed affari generali: servizi demografici

1. negli orari già previsti dal precedente provvedimento con esclusione della giornata di cui al punto 2 (lunedì e venerdì dalle 9 alle 12 e martedì e giovedì dalle 15 alle 17): unicamente per il rilascio di carte di identità elettroniche (su appuntamento) e rilascio certificati anagrafici tipici (nascita, morte, residenza etc)

2. il mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 per tutte le altre pratiche non comprese al punto precedente (previo appuntamento)