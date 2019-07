Al via la Sagra della Patata: tutti gli appuntamenti del weekend di Roccastrada

ROCCASTRADA – Weekend ricco di eventi gastronomici e non solo quello di Roccastrada. Da venerdì 26 a domenica 28 luglio nel territorio roccastradino c’è la Sagra della Patata a Roccastrada e la Sagra della Ribollita a Ribolla. Inoltre si concluderà anche la kermesse musicale di Torniella in Musica

La Sagra della Patata. La tradizionale manifestazione roccastradina, inserita anche quest’anno fra le ecofeste con utilizzo di materiali e stoviglie biodegradabili, si aprirà venerdì 26 luglio e animerà il centro storico di Roccastrada e le sue cantine fino a domenica 28 luglio con specialità a base di patate, animazione e musica in Piazza Garibaldi. Ogni sera, alle 19, apertura delle cantine con specialità a base di patate; inoltre, sarà possibile prenotare la cena al tavolo sotto le rocche, composta da un menu fisso. La sagra che è ormai giunta alla sua 18° edizione, è organizzata dal Consorzio “Roccastrada la tua Bottega”, con il patrocinio del Comune di Roccastrada ed in collaborazione con Avis.

Il programma prevede per venerdì 26 luglio alle 21.30 musica dal vivo con una tribute band Jovanotti. Sabato 27, invece, alle 22, discoteca in Piazza, mentre l’ultimo giorno, domenica 28 alle 15, si terrà il decimo motoraduno della patata e alle 21.30 musica in piazza con la cover band dei Nomadi.

Primo week end per la Sagra della Ribollita a Ribolla, ecofesta organizzata dalla locale Pro loco in piazza della Paga, con la collaborazione di Avis. La sagra, giunta alla sua 11esima edizione, si terrà anche nel week end successivo dal 2 al 4 agosto.

Il programma prevede per venerdì 26 luglio alle 21 musica dal vivo, sabato 27 e domenica 28 alle 21 due serate danzanti. Il ristorante con piatti tipici locali e con la Ribollita preparata secondo la ricetta storica apre tutte le sere alla 19.30.

Grande chiusura per Torniella in Musica, giunta alla sua settima edizione, con il seguente programma: venerdì 26 luglio, alle 21,30, al Castello ” Klauss Lessmann Jazz ensemble”. Mentre sabato 27 luglio, alle 21.30, sempre al Castello di Torniella il concerto finale degli allievi delle Masterclass dei Maestri Marco Balduini, Klaus Lessmann, Maurizio Paciariello.