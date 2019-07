Al via il bando per richiedere i contributi sugli asili nido. Ecco come fare domanda

ROCCASTRADA – Sostenere le famiglie con bambini dai 12 ai 36 mesi che frequentano servizi educativi per la prima infanzia pubblici non comunali e privati accreditati mediante un sensibile abbassamento dei costi delle rette mensili. È questo l’obiettivo dell’avviso pubblico, messo on line sui siti dei Comuni di Roccastrada e Castiglione della Pescaia che gestiscono i servizi educativi per la fascia di età 0 – 3 anni in forma associata.

Sono complessivamente tre le strutture per la prima infanzia private ed accreditate con le quali il Comune di Roccastrada stipulerà convenzioni per l’acquisto di posti bambino: l’asilo nido “La Freccia Azzurra” a Roccastrada, “Santa Barbara” a Ribolla e “Vittorio Emanuele III°” a Castiglione della Pescaia. Le domande per la richiesta dei contributi per l’abbattimento delle rette dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 14 agosto alle 12.

“Le ingenti risorse che i Comuni di Roccastrada e Castiglione della Pescaia riescono a mettere a disposizione delle famiglie per l’abbattimento delle rette per la frequenza degli asili nido provengono in parte dalla Regione Toscana, in parte dal Ministero ed in parte dal bilancio comunale – commenta il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola –. E’ anche grazie alla gestione associata tra i due comuni, dei quali Roccastrada fa da capofila, che vengono intercettate le risorse extra comunali ormai da diversi anni. Infatti, Regione Toscana e Ministero hanno previsto importanti premialità in termini di risorse finanziarie per coloro che decidono di gestire in maniera associata tali tipi di servizi: è anche grazie a questi fondi che siamo riusciti ad attivare i servizi estivi e garantire tariffe contenute per le rette dei bambini nella fascia di età 0 – 3 anni che frequentano gli asili nido dei territori della gestione associata”.

La modulistica per richiedere il contributo è disponibile presso la U.O. n° 3 “Servizi alle Associazioni e alle Imprese” del Comune di Roccastrada e scaricabile dai siti internet dei Comuni associati.

Per ogni informazione rivolgersi a Ufficio Scuola del Comune di Castiglione della Pescaia: tel. 0564/927240 oppure Sportello Socio Educativo del Comune di Roccastrada: tel. 0564/561244.