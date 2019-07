Sommelier dal sindaco: in municipio la delegazione Ais di Grosseto

GROSSETO – Il presidente toscano dell’Associazione Italiana Sommelier, Cristiano Cini, ed il delegato Ais Grosseto, Antonio Stelli incontrano Antofrancesco Vivarelli Colonna, sindaco del Comune di Grosseto.

“E’ stata un’occasione importante per ragionare sulle potenzialità del nostro territorio in campo enogastronomico – spiega Antonio Stelli, delegato di Ais Grosseto -. Abbiamo fatto dono al sindaco di un pensiero che sarà utile alla promozione del territorio: abbiamo allestito, in collaborazione con i consorzi di tutela Montecucco, Morellino, Pitigliano e Vini Maremma Toscana, un angolo degustazione nell’ufficio di Vivarelli Colonna. Così, ogni volta che un ospite importante giungerà da fuori a visitare il Palazzo Comunale, il sindaco potrà offrire un calice dei nostri vini. Anche con le eccellenze vitivinicole si racconta la bellezza della Maremma e dell’Amiata.”

“Ho gradito particolarmente il dono che Ais ha voluto farmi – commenta il sindaco Vivarelli Colonna – perché è uno strumento di conoscenza e promozione dei nostri prodotti. Della delegazione Ais di Grosseto apprezzo particolarmente l’impegno che, con passione, mettono nella comunicazione delle nostro territorio: grazie per tutto il lavoro svolto”.