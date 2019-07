Paga pochi spiccioli per l’acqua e ruba 95 euro di salami

GROSSETO – Nove salami, quattro grossi pezzi di prosciutto confezionato, tutto di ottima qualità. È quanto la polizia ha trovato nella borsa di una donna che ieri ha tentato un furto al supermercato Conad dell’Aurelia Antica.

La donna ha acquistato merce per pochi euro, qualche bottiglietta d’acqua, ma è stata vista dagli addetti alla sicurezza mentre infilava salumi nella propria borsa. Una volta alla cassa il sistema ha però suonato, svelando il tentato furto.

Salame e prosciutto per un totale di 95 euro. La donna, circa 50 anni, di origine straniera, non si è giustificata, né ha detto nulla neppure dopo l’intervento della Polizia. Per lei è scattata la denuncia.