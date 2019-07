Ordinanza anti siccità: il sindaco limita l’utilizzo dell’acqua potabile. Ecco tutti i dettagli

ROCCASTRADA – Con ordinanza n. 8 del 23 luglio 2019, il sindaco ha disposto il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di utilizzare l’acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quelli igienico- domestici nel periodo dal 1 agosto al 30 settembre 2019.

Il provvedimento è stato assunto in relazione alla necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l’approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell’aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell’aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, ecc., ed a seguito di specifica richiesta da parte dell’Autorità Idrica Toscana, di adottare per il periodo estivo una specifica ordinanza di divieto di tutti gli usi non essenziali dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto, accompagnati da un’adeguata attività di vigilanza e controllo.

In relazione alla necessità, quindi, di provvedere alla salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica, nonché della pubblica incolumità, il sindaco ha convenuto di emettere l’apposita ordinanza.

Sono previste sanzioni amministrative da 100 euro a 500 euro per coloro che violeranno il dispositivo dell’ordinanza. La Polizia Locale ed il personale dipendente del gestore con funzioni di vigilanza sono incaricati del controllo dell’esecuzione dell’ordinanza stessa.

Il testo completo dell’ordinanza è scaricabile all’albo pretorio del Comune: https://bit.ly/2LATpMV