Massime fino 36 gradi in Maremma. Occhio alla sorpresa del weekend

GROSSETO – Fa caldo in Maremma, dovrebbe essere quella di oggi, mercoledì 24 luglio, la giornata di più forte attacco dell’anticiclone africano con temperature massime nel capoluogo fino a 36 gradi.

Qualche grado in meno, quindi, rispetto a quanto previsto prima dell’arrivo di questo fronte caldo in provincia di Grosseto. Con la notte scorsa che ha visto temperature minime di 23 gradi in città, anche la notte più calda sembra passata con minime attese tra i 20 e i 21 gradi nei prossimi giorni.

C’è anche una sorpresa, con qualche pioggia attesa per domenica un po’ su tutto il territorio provinciale. Non dovrebbe piovere molto, ma potrebbero anche esserci brevi fenomeni a carattere temporalesco.