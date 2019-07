Maltrattamenti sui bambini, atti persecutori ed evasione: straniero espulso dall’Italia

GROSSETO – Un uomo di 52 anni è stato espulso dall’Italia e accompagnato ad un Cpr un centro di permanenza per i rimpatri. L’uomo è stato individuato e fermato dalla Polizia nell’ambito di alcuni controlli.

A carico del 52enne, di origine dominicana, vari precedenti per maltrattamenti in famiglia e verso i bambini, atti persecutori ed evasione, oltre ad altri pregiudizi per reati in materia di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza.

L’uomo, irregolare, è stato espulso dall’Italia con provvedimento del Prefetto di Grosseto ed accompagnato presso un Cpr per il successivo rimpatrio.