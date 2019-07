GROSSETO – Due auto si sono scontrate a Grosseto mentre stavano viaggiando su viale Sonnino in prossimità del ponte dei Macelli proprio dove in questi gironi sono in corso i lavori di sistemazione del fondo stradale.

Ancora da stabilire la dinamica dell’incidente. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale di Grosseto. Il canttere aperto e l’incidente hanno contribuito a congestionare il traffico e a bloccare la circolazione di una delle arterie più importanti della città. Si registrano code. Se possibile utilizzare tragitti alternativi per spostarsi a Grosseto.