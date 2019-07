«La Provincia non presenta il bilancio: bloccata manutenzione di scuole e strade»

GROSSETO – Il termine per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2019 per gli Enti Locali è scaduto il 31 marzo, ma la Provincia di Grosseto ancora non ha depositato neppure il relativo schema.

«Pertanto – spiegano in una nota i consiglieri provinciali del Pd – abbiamo presentato un’interrogazione al Presidente della Provincia per conoscere le ragioni di questo gravissimo ritardo e per sapere quando verrà depositato lo schema di Bilancio e quando verrà convocato il Consiglio Provinciale per l’approvazione dello stesso».

«Ma il Presidente della Provincia, invece di occuparsi delle cose serie, si impegna in quelle che gli danno solo visibilità, come l’incredibile lotta che ha ingaggiato con la Regione per le cosiddette deleghe ambientali, spacciando come un grande successo la sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto alla Provincia solo i poteri di controllo sulla gestione dei rifiuti».

«Intanto, poiché all’approvazione del Bilancio è legato anche il piano delle opere pubbliche, è evidente che nel 2019 verrà realizzato poco o niente, con buona pace dei cittadini che attendono i lavori di manutenzione delle scuole e delle strade».