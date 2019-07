Delfino spiaggiato alle saline. È il quinto caso in pochi giorni

ORBETELLO – Un delfino, o meglio, la carcassa di un delfino, è stata ritrovata, spiaggiata alle Saline, nel comune di Orbetello. L’animale, una stenella, era già in avanzato stato di decomposizione e quindi non sarà possibile effettuare una necroscopia. Comunque la veterinaria del Parco della Maremma ne ha prelevato dei tessuti che saranno analizzati dall’Università di Siena.

Si tratta purtroppo del quinto caso in pochi giorni: domenica 21 luglio a San Vincenzo si è spiaggiato un esemplare di femmina di Tursiope che il giorno precedente era stata segnalata in difficoltà a Piombino; lunedì 22 luglio l’equipaggio del CETUS Cetacean Research Centre di Viareggio ha rinvenuto, appena fuori dal porto, una carcassa di un esemplare maschio di Tursiope; il 23 la Capitaneria Di Porto – Guardia Costiera ha segnalato un esemplare di delfino spiaggiato nel Golfo di Baratti, a Piombino; un altro delfino è stato rinvenuto senza vita in località La Mazzanta a Vada nel Comune di Rosignano Marittimo.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana Zooprofilattico sezione di Pisa ha iniziato da qualche giorno, in collaborazione con ARPAT, ad analizzare le carcasse ed effettuare una necroscopia per accertare le cause di morte. Il tursiope è una specie presente in tutto il Mediterraneo e nei mari italiani è la specie più diffusa sotto costa. Tutte le attività di recupero di cetacei, tartarughe ed elasmobranchi che ARPAT coordina sono svolte nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità della Regione Toscana